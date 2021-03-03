Путин потребовал реагировать на вовлечение детей в несанкционированные акции

Правоохранительные органы должны в соответствии с законом реагировать на вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

«Необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия», — цитирует главу государства RT.

Кроме того, Путин заявил о необходимости избегать угроз для жизни и здоровья детей, кто бы ни пытался использовать несовершеннолетних для «своих собственных эгоистических, хорьковых целей», пишет РЕН ТВ.

При этом президент отметил, что граждане ждут большей эффективности от органов власти страны, сообщает Ura.ru.

Путин в конце прошлого года утвердил пакет поправок в закон о массовых акциях, напоминает РИА ФАН.

