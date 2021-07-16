Путин потребовал разработать программу капремонта школ

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и региональным органам власти при участии партии «Единая Россия» разработать программу по капитальному ремонту школ, прежде всего на селе. Это одно из распоряжений перечня поручений по итогам съезда единороссов. Документ опубликован на сайте Кремля.

Программа реконструкции зданий школ должна быть рассчитана на период 2022-2026 годы. Доклад по этой теме должен быть представлен главе государства до 1 сентября, далее - раз в год. Ответственными определены председатель правительства Михаил Мишустин, губернаторы, а также секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Кроме того, правительству вместе с партией поручено рассмотреть вопрос о создании в малых городах, сёлах и деревнях современной социальной инфраструктуры для организации активного отдыха граждан и занятий спортом.

