Путин потребовал быстрее убрать свалки из городов РФ
Президент России Владимир Путин потребовал убрать все действующие мусорные полигоны в черте городов в ближайшее время. Такую задачу он поставил на совещании с членами правительства.
Глава государства призвал максимально ускориться в решении этого вопроса. Он напомнил, что сейчас страна прикладывает усилия для снижения объема загрязняющих выбросов и ликвидации ущерба природе, который накапливался десятилетиями. Это, по его словам, относится и к свалкам.
Как подчеркнул президент, тема климата и экологии выходит на первое место, потому что положение дел здесь оказывает значительное влияние на качество жизни россиян.
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