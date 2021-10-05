Путин потребовал быстрее убрать свалки из городов РФ

Президент России Владимир Путин потребовал убрать все действующие мусорные полигоны в черте городов в ближайшее время. Такую задачу он поставил на совещании с членами правительства.

Глава государства призвал максимально ускориться в решении этого вопроса. Он напомнил, что сейчас страна прикладывает усилия для снижения объема загрязняющих выбросов и ликвидации ущерба природе, который накапливался десятилетиями. Это, по его словам, относится и к свалкам.

Как подчеркнул президент, тема климата и экологии выходит на первое место, потому что положение дел здесь оказывает значительное влияние на качество жизни россиян.

