Путин посоветовал сибирским чиновникам не снимать на морозе шапки
Президент России Владимир Путин обратил внимание на чиновников, которые стояли на морозе без шапок, на совещании по ситуации в Усолье-Сибирском. Об этом информируют «Вести».
«Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете еще, не хватало» — призвал Путин.
Такой была реакция президента, когда он вышел на связь с чиновниками 27 ноября. В этот день в Иркутской области было -20°С. На кадрах, показанных телеканалом «Россия 1» видно, что участники совещания сняли головные уборы, как только глава государства вышли на связь. В совещании участвовали мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин, вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru