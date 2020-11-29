Путин посоветовал сибирским чиновникам не снимать на морозе шапки

Президент России Владимир Путин обратил внимание на чиновников, которые стояли на морозе без шапок, на совещании по ситуации в Усолье-Сибирском. Об этом информируют «Вести».

«Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете еще, не хватало» — призвал Путин.

Такой была реакция президента, когда он вышел на связь с чиновниками 27 ноября. В этот день в Иркутской области было -20°С. На кадрах, показанных телеканалом «Россия 1» видно, что участники совещания сняли головные уборы, как только глава государства вышли на связь. В совещании участвовали мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин, вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

