Путин посмертно наградил погибшую при спасении утопающей подруги школьницу

Президент России Владимир Путин посмертно наградил 10-летнюю курскую школьницу Катю Немцову медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Катя Немцова погибла в январе 2020 года, пытаясь спасти подругу, провалившуюся под лёд на реке Сейм в Курской области. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил школьницу медалью «Доблесть и отвага».

В указе президента сказано, что награда посмертно присуждена курской школьнице «за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях».

