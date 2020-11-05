Путин посмертно наградил погибшую при спасении утопающей подруги школьницу

Президент России Владимир Путин посмертно наградил 10-летнюю курскую школьницу Катю Немцову медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Катя Немцова погибла в январе 2020 года, пытаясь спасти подругу, провалившуюся под лёд на реке Сейм в Курской области. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил школьницу медалью «Доблесть и отвага».

В указе президента сказано, что награда посмертно присуждена курской школьнице «за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:СмертьНаградаВладимир Путин
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