Путин пошутил над призывом Силуанова «беречь каждый рубль»

Российский президент Владимир Путин пошутил про призыв главы Минфина Антона Силуанова «беречь каждый рубль». Об этом сообщает РИА Новости.

Силуанов, комментируя вопрос выделения грантов, привел слова депутата Госдумы Кидяева про необходимость беречь каждый рубль и заявил, что он «с этим полностью согласен».

"Кто бы сомневался", - ответил Путин. Как пишет агентство, это вызвало смех на заседании совета по развитию местного самоуправления, где произошел диалог.



