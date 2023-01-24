Путин посетит МГУ в День студента

309 водителей в состоянии опьянения было выявлено в Москве за минувшие выходные

Более 5 тысяч автомобилей без номеров было отправлено на спецстоянки столицы в прошлом году

Отмена турникетов в наземном транспорте Москвы экономит пассажирам до 25 минут в день

На станциях московского метро начнут ставить базовые станции 5G

В Татьянин день в Москве откроют первые два корпуса научно-технологической долины МГУ