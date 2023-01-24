Путин посетит МГУ в День студента
Президент РФ Владимир Путин в День российского студенчества 25 января посетит ведущий вуз страны - МГУ имени Ломоносова, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что российский лидер пообщается со студентами и осмотрит новый учебно-практический корпус Университета.
«Также глава государства ознакомится с планами развития научного кластера «Ломоносов» на Воробьёвых горах», - добавили в пресс-службе.
Ранее Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик после их призыва на военную службу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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