Путин посетит МГУ в День студента

Президент РФ Владимир Путин в День российского студенчества 25 января посетит ведущий вуз страны - МГУ имени Ломоносова, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что российский лидер пообщается со студентами и осмотрит новый учебно-практический корпус Университета.

«Также глава государства ознакомится с планами развития научного кластера «Ломоносов» на Воробьёвых горах», - добавили в пресс-службе.

Ранее Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик после их призыва на военную службу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтудентыВладимир ПутинМГУ
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