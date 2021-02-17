Путин поручит экспертам кабмина рассмотреть запрет на продажу долей «черным риелторам»
Президент России Владимир Путин заявил, что поручит экспертам правительства проработать вопрос о введении запрета на продажу долей в квартирах «черным риелторам», передает ТАСС.
Ранее с таким предложением к нему обратился на онлайн-встрече президента с лидерами думских фракций лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Он обосновал свою просьбу ситуацией, когда муж после развода продает свою долю в квартире третьим лицам, по факту «черным риелторам», и те вынуждают его бывшую жену с ребенком продать остатки квартиры за бесценок. Потому Жириновский призвал законодательно запретить такие продажи и обязывать супругов производить размен жилья.
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