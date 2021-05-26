Путин поручил завершить строительство 20 кораблей для выполнения гособоронзаказа

Президент РФ Владимир Путин потребовал своевременно поставлять вооружение в войска и пояснил, что необходимо вовремя завершить строительство 20 надводных кораблей. Об этом российский лидер заявил на совещании в Сочи, передает РИА Новости.

По словам президента, нужно "четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства". Совещание было посвящено выполнению гособоронзаказа.

Глава государства отметил, что сроки строительства и модернизации 20 надводных кораблей дальней морской зоны оговорены в контракте, и заказ необходимо выполнить в указанный срок. Путин напомнил, что воздушно-космические силы (ВКС РФ) также должны получить 145 новых и модернизированных воздушных судов.

Кроме того, Путин попросил отдельно проработать вопрос усиления возможностей орбитальной группировки у космических аппаратов военного и двойного назначения. Президент также задал вопросы относительно действий ВС РФ "с использованием космических систем и комплексов".

