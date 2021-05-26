Путин поручил завершить строительство 20 кораблей для выполнения гособоронзаказа
Президент РФ Владимир Путин потребовал своевременно поставлять вооружение в войска и пояснил, что необходимо вовремя завершить строительство 20 надводных кораблей. Об этом российский лидер заявил на совещании в Сочи, передает РИА Новости.
По словам президента, нужно "четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства". Совещание было посвящено выполнению гособоронзаказа.
Глава государства отметил, что сроки строительства и модернизации 20 надводных кораблей дальней морской зоны оговорены в контракте, и заказ необходимо выполнить в указанный срок. Путин напомнил, что воздушно-космические силы (ВКС РФ) также должны получить 145 новых и модернизированных воздушных судов.
Кроме того, Путин попросил отдельно проработать вопрос усиления возможностей орбитальной группировки у космических аппаратов военного и двойного назначения. Президент также задал вопросы относительно действий ВС РФ "с использованием космических систем и комплексов".
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