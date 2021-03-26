Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам
26 марта 202110:07
Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме до конца весенней сессии парламента принять законодательную базу для защиты минимального дохода граждан от списания приставами, говорится в материалах на сайте Кремля.
Сроком выполнения поручения президента названо 24 июня текущего года.
За его выполнение отвечают спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава правительства РФ Михаил Мишустин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru