Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме до конца весенней сессии парламента принять законодательную базу для защиты минимального дохода граждан от списания приставами, говорится в материалах на сайте Кремля.

Сроком выполнения поручения президента названо 24 июня текущего года.

За его выполнение отвечают спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава правительства РФ Михаил Мишустин.


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ФОТО: kremlin.ru
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