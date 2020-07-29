Путин поручил выполнить план по прививкам от гриппа
Президент России Владимир Путин призвал сосредоточить особые усилия на профилактической работе, в том числе на вакцинации от гриппа. Национальный календарь профилактических прививок в части гриппа должен быть реализован в полном объёме, подчеркнул глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
Вместе с тем принцип добровольности при вакцинации должен соблюдаться неукоснительно, подчеркнул Путин.
«Ставить прививку от гриппа или нет - это безусловно личный выбор каждого человека, но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и за здоровье близких», - цитирует президента ТАСС.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Россию придут вирусы гриппа, от которых россияне ранее не прививались. В предстоящем эпидемическом сезоне они будут циркулировать одновременно с коронавирусом COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru