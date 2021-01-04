Путин поручил утвердить упрощённый порядок установления инвалидности
Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 февраля 2021 года утвердить упрощённый порядок первичного освидетельствования лиц в целях установления инвалидности во время пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля.
По итогам встречи с представителями общественных организаций инвалидов российский лидер также потребовал у кабмина «разработать и утвердить» упрощенный порядок изменения индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. Эту работу правительству поручено выполнить при участии общероссийских общественных объединений инвалидов.
Кроме того, Путин поручил кабмину «принять меры по недопущению отмены обязательных требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг, в том числе при снижении избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+23 351 / сут.
Умерли
58 988+482 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+21 154 / сут.
- Лондонский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа
- Опубликована запись обсуждения в белорусском КГБ убийства Шеремета
- Путин поручил утвердить упрощённый порядок установления инвалидности
- Губернатор Забайкалья Осипов госпитализирован с COVID-19
- В Крыму мужчина задушил своего ребенка шнурком от крестика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru