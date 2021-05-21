Путин поручил устранить препятствия для получения россиянами соцуслуг
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) провести анализ нормативно-правовых актов и внести необходимые изменения для устранения барьеров при получении россиянами социальных услуг.
Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, задача должна быть выполнена до 1 сентября текущего года.
Кроме того, президент поручил АСИ и комиссиям Госсовета по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Социальная политика», «Здравоохранение» и «Образование» представить доклад по созданию механизма обмена между регионами практиками в социальной сфере и их внедрения в деятельность соответствующих органов. Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2022 года.
Также АСИ должно до 1 июня нынешнего года создать базу данных с лучшими региональными практиками предоставления соцуслуг и обеспечить доступ к ней региональных органов власти. Кроме того, агентству поручено направить регионам рекомендации по внедрению целевых моделей по направлениям «Социальная защита», «Рынок труда и поддержка занятости», «Здравоохранение».
Помимо этого, АСИ до 1 декабря 2021 года необходимо провести анализ получения социальных услуг и разработать новые целевые модели.
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