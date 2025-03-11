Путин поручил создать цифровой архив историй участников СВО

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании народного цифрового архива историй участников специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства предписал решить этот вопрос правительству России совместно с «Национальным центром исторической памяти при президенте РФ», фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и Ассоциацией ветеранов спецоперации. Кабмину и организациям предстоит определить порядок хранения и обеспечения информационной безопасности собранных сведений, объем и источники финансирования необходимых мероприятий.

Ответственными за исполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина, главу центра исторической памяти Елену Малышеву, статс-секретаря - замминистра обороны Анну Цивилеву, исполнительного директора объединения ветеранов СВО Дмитрия Афанасьева.

«Доклад – до 31 июля 2025 г.», - отмечается в документе.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении дня воинской славы 9 августа в честь окончания Ленинградской битвы, пишет «Свободная пресса».

