Путин поручил создать цифровой архив историй участников СВО
Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании народного цифрового архива историй участников специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства предписал решить этот вопрос правительству России совместно с «Национальным центром исторической памяти при президенте РФ», фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и Ассоциацией ветеранов спецоперации. Кабмину и организациям предстоит определить порядок хранения и обеспечения информационной безопасности собранных сведений, объем и источники финансирования необходимых мероприятий.
Ответственными за исполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина, главу центра исторической памяти Елену Малышеву, статс-секретаря - замминистра обороны Анну Цивилеву, исполнительного директора объединения ветеранов СВО Дмитрия Афанасьева.
«Доклад – до 31 июля 2025 г.», - отмечается в документе.
Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении дня воинской славы 9 августа в честь окончания Ленинградской битвы, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru