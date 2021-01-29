Путин поручил создать электронный ресурс учебников для среднего профобразования
Президент России Владимир Путин поручил кабмину создать единый электронный ресурс для учебников по программам среднего профессионального образования, передает РИА Новости.
Поручение должно быть исполнено до 1 сентября 2022 года.
Ранее заместитель главного редактора издательства «Просвещение» Татьяна Серебрякова рассказала НСН о совместной работе издательств для организации дистанционного обучения.
Спикер совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что колледжам и профтехучилищам в России уделяется слишком мало внимания, а отношение к ним, как к чему-то второсортному и непрестижному, в корне неверное. Такое положение ПТУ привело к нехватке высококвалифицированных рабочих.
Ранее Ura.ru сообщало, что российским студентам могут разрешить осваивать сразу несколько профессий.
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