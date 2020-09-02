Путин поручил решить проблему водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин объявил, что распорядился проработать вопрос о финансировании проекта обеспечения водой Севастополя. Об этом глава государства сообщил на рабочей встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Развожаевым в формате видеоконференции.

Глава Севастополя отметил, что одна из ключевых проблем в плане водоснабжения города - большие потери на сетях. Президент также назвал приоритетным для Севастополя вопрос экологии. Как подчеркнул Путин, если сброс неочищенных вод продолжится, ничего хорошего не выйдет. Стенограмма рабочей встречи опубликована на сайте Кремля.

Между тем, в Крыму отмечаются этим летом серьёзные проблемы с водой из-за засухи. Объем притоков воды в три водохранилища, которые питают Симферополь с 1955 года, впервые составил всего 6%. Наполняемость водохранилищ составляет от 18 до 44%. Такие данные озвучил глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.

Сегодня в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов активирован второй этап ограничений водоснабжения в связи с обмелением водохранилищ. Русла всех ключевых рек, которые их питают, полностью пересохли.

Власти Крыма обсуждают разные проекты, которые позволят предотвратить испарения воды с поверхности обмелевших водохранилищ, вплоть до фантастических. Об этом сообщил на совещании глава республики Сергей Аксенов.

