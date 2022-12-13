Путин поручил рассмотреть вопрос о внедрении в вузах модуля по истории религии России

Российский лидер дал соответствующее поручение по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий.

«Минобрнауки России совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, ассоциацией "Российское историческое общество" и при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса (модуля) "История религий России"», — указано в поручении.

Ответственными за его исполнение назначены глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, а также глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Доклад о проделанной работе необходимо предоставить до 15 марта следующего года.

