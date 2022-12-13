Путин поручил рассмотреть вопрос о внедрении в вузах модуля по истории религии России
Президент Владимир Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении в вузах страны модуля по истории религии России. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер дал соответствующее поручение по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий.
«Минобрнауки России совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, ассоциацией "Российское историческое общество" и при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса (модуля) "История религий России"», — указано в поручении.
Ответственными за его исполнение назначены глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, а также глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Доклад о проделанной работе необходимо предоставить до 15 марта следующего года.
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