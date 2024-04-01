Путин поручил расширить программу газификации
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, исполнительным органам регионов и компании «Газпром» расширить программу газификации, сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, глава государства указал о необходимости распространить её на садовые некоммерческие товарищества (СНТ).
«Обеспечить без привлечения средств граждан выполнение мероприятий по подключению к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях садоводческих некоммерческих товариществ в газифицированных населенных пунктах», - сказано в документе.
Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ, глава ПАО «Газпром». Доклад президенту необходимо предоставить до 15 июля.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что по итогам 2023 года уровень газификации в России составил 73,8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru