Путин поручил провести анализ практики по закону о недопустимости оскорбления госсимволов

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Беспрецедентная трагедия. Контр-адмирал о пожаре на глубоководном аппарате Минобороны

Вопрос о привлечении интернет-пользоваталей к ответственности задал администратор паблика MDK Роберто Панчвидзе.

Путин назначил сроком исполнения этого пункта 1 ноября 2019 года.

Владимир Путин по итогам «Прямой линии» поручил МВД и Роскомнадзору проанализировать правоприменительную практику закона о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает rupostres.ru.

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