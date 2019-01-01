Общество
Путин поручил провести анализ практики по закону о недопустимости оскорбления госсимволов
2 июля20:15
Владимир Путин по итогам «Прямой линии» поручил МВД и Роскомнадзору проанализировать правоприменительную практику закона о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает rupostres.ru.
Путин назначил сроком исполнения этого пункта 1 ноября 2019 года.
Вопрос о привлечении интернет-пользоваталей к ответственности задал администратор паблика MDK Роберто Панчвидзе.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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