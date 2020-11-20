Путин поручил обеспечить инвалидов жильём к 2025 году
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по увеличению финансирования программы обеспечения инвалидов жильём. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что кабмин должен предложить свои инициативы до 25 декабря.
Кроме того, президент дал поручение к 2025 году обеспечить жильём инвалидов и семьи с детьми-инвалидами, вставших на учёт до 2005 года. Правительству необходимо разработать график реализации соответствующих мероприятий, представить его до 25 декабря, а до 10 декабря — добавить их в национальный проект «Жильё и городская среда».
Также глава государства дал кабмину поручение до 30 марта 2021 года предложить поправки для формирования механизма обеспечения жильём представителей указанных льготных категорий, вставших на учёт после 1 января 2005 года.
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