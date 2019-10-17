Путин поручил кабмину следить за молодежью в интернете

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров следить за поведением молодых людей в интернете, в частности, изучать их предпочтения и онлайн-поведение, сообщает Ura.ru.

Как говорится в тексте поручения, эти меры связаны с необходимостью повышения степени информированности властей о влиянии информационной среды на формирование взглядов в молодежной среде.

Ранее Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, отмечает RT.

