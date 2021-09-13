Путин поручил к 1 ноября расширить список услуг «Почты России»
13 сентября 202110:15
Президент России Владимир Путин дал поручение расширить список услуг, предоставляемых «Почтой России». Соответствующий документ выложен на сайте Кремля.
Согласно поручению президента, до 1 ноября 2021 года правительство должно обеспечить возможность продажи через «Почту России» лекарственных средств, а также сделать так, чтобы в почтовых отделениях оказывались государственные и муниципальные услуги.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru