Путин поручил к 1 ноября расширить список услуг «Почты России»

Президент России Владимир Путин дал поручение расширить список услуг, предоставляемых «Почтой России». Соответствующий документ выложен на сайте Кремля.

Согласно поручению президента, до 1 ноября 2021 года правительство должно обеспечить возможность продажи через «Почту России» лекарственных средств, а также сделать так, чтобы в почтовых отделениях оказывались государственные и муниципальные услуги.

