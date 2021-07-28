Путин поручил досрочно выплатить пособие родителям школьников

Президент России Владимир Путин заявил, что родителям школьников следует предоставить возможность не спеша подготовиться к новому учебному году, сообщает Ura.ru.

Российский лидер поручил начать выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста на две недели раньше запланированного срока - не с 16-го, а со 2-го августа.

Ранее единовременные выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей одобрили в правительстве России, сообщает РИА ФАН. На пособие могут претендовать родители детей в возрасте от 6 до 18 лет, если возраста шести лет ребёнок достиг не позднее 1 сентября 2021 года.

