Путин поручил досрочно выплатить пособие родителям школьников
Президент России Владимир Путин заявил, что родителям школьников следует предоставить возможность не спеша подготовиться к новому учебному году, сообщает Ura.ru.
Российский лидер поручил начать выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста на две недели раньше запланированного срока - не с 16-го, а со 2-го августа.
Ранее единовременные выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей одобрили в правительстве России, сообщает РИА ФАН. На пособие могут претендовать родители детей в возрасте от 6 до 18 лет, если возраста шести лет ребёнок достиг не позднее 1 сентября 2021 года.
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