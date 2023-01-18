Путин заявил, что индексация МРОТ должна быть выше уровня инфляции
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос благосостояния россиян является «одним из самых животрепещущих», сообщает РИА Новости.
Рабочие «Обуховского завода», который посетил глава государства, поинтересовались у него, можно ли законодательно зафиксировать индексацию заработных плат на уровне официальной инфляции.
Путин ответил, что в этом году перед правительством страны уже была поставлена задача индексировать МРОТ больше, чем инфляцию.
«Мы, конечно, будем следить за уровнем заработной платы и соотношением между инфляционными процессами, удорожанием продуктов и услуг и уровнем реальных доходов людей», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что экономическая политика страны должна вести к росту реальных зарплат россиян, сообщает RT.
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