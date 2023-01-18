Путин заявил, что индексация МРОТ должна быть выше уровня инфляции

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос благосостояния россиян является «одним из самых животрепещущих», сообщает РИА Новости.

Путин заявил о проблемах с занятостью и оплатой труда в регионах РФ

Рабочие «Обуховского завода», который посетил глава государства, поинтересовались у него, можно ли законодательно зафиксировать индексацию заработных плат на уровне официальной инфляции.

Путин ответил, что в этом году перед правительством страны уже была поставлена задача индексировать МРОТ больше, чем инфляцию.

«Мы, конечно, будем следить за уровнем заработной платы и соотношением между инфляционными процессами, удорожанием продуктов и услуг и уровнем реальных доходов людей», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что экономическая политика страны должна вести к росту реальных зарплат россиян, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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