Путин поручил до 20 июня расширить программу детского кешбэка

Президент России Владимир Путин поручил до 20 июня организовать компенсации родителям, которые приобрели путёвки в детские лагеря до начала действия механизма кешбэка, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что правительству РФ необходимо обеспечить возмещение за счёт средств федерального бюджета. Согласно документу, ответственным за выполнение назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российское правительство расширило период отдыха детей в лагерях, за который родителям смогут вернуть часть стоимости путевки и под действие программы детского кешбэка теперь попадают путёвки с 10 мая по 20 сентября.

Программа детского туристического кешбэка стартовала в России 25 мая, сообщает RT. За поездку ребёнка в стационарный летний лагерь родителям будут возмещать 50% стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. При этом оплату поездки следует произвести картой МИР.

