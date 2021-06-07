Путин поручил до 20 июня расширить программу детского кешбэка
Президент России Владимир Путин поручил до 20 июня организовать компенсации родителям, которые приобрели путёвки в детские лагеря до начала действия механизма кешбэка, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что правительству РФ необходимо обеспечить возмещение за счёт средств федерального бюджета. Согласно документу, ответственным за выполнение назначен глава кабмина Михаил Мишустин.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российское правительство расширило период отдыха детей в лагерях, за который родителям смогут вернуть часть стоимости путевки и под действие программы детского кешбэка теперь попадают путёвки с 10 мая по 20 сентября.
Программа детского туристического кешбэка стартовала в России 25 мая, сообщает RT. За поездку ребёнка в стационарный летний лагерь родителям будут возмещать 50% стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. При этом оплату поездки следует произвести картой МИР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru