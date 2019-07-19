Путин пообещал тулунскому мальчику проверить ремонт детского сада
Российский лидер Владимир Путин в ходе поездки в иркутскую область оценил работу пунктов размещения пострадавших в результате наводнения в Иркутской области. В городе Тулун он также пообщался с жертвами паводка, пишет ТАСС.
Шестилетний мальчик из Тулуна пожаловался президенту на то, что его детский сад «утонул» во время наводнения, отмечает Газета.ru.
Владимир Путин пообещал снова приехать в Тулун и проверить, как власти восстанавливают инфраструктуру города.
Глава государстве также ознакомился с работой местных органов власти: Минтруда региона, прокуратуры, полиции, Пенсионного фонда. Владимир Путин отметил работу психологов, которые принимают пострадавших, сообщила редакция РЕН ТВ.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Первый снег выпал на Полюсе Холода
- Россия ответила на предложение Зеленского обсудить статус Крыма в «нормандском формате»
- В Екатеринбурге коммунальщики закатали в асфальт крест Покраса Лампаса
- В Польше оправдали отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны
- Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова