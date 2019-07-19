Путин пообещал тулунскому мальчику проверить ремонт детского сада

Российский лидер Владимир Путин в ходе поездки в иркутскую область оценил работу пунктов размещения пострадавших в результате наводнения в Иркутской области. В городе Тулун он также пообщался с жертвами паводка, пишет ТАСС.

Шестилетний мальчик из Тулуна пожаловался президенту на то, что его детский сад «утонул» во время наводнения, отмечает Газета.ru.

Владимир Путин пообещал снова приехать в Тулун и проверить, как власти восстанавливают инфраструктуру города.

Глава государстве также ознакомился с работой местных органов власти: Минтруда региона, прокуратуры, полиции, Пенсионного фонда. Владимир Путин отметил работу психологов, которые принимают пострадавших, сообщила редакция РЕН ТВ.

