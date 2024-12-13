Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курской области

Президент Владимир Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курска и области. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.

В ведомстве уточнили, что помилованные были осуждены условно за преступления небольшой либо средней тяжести.

«У всех женщин имеются несовершеннолетние дети, одна из помилованных инвалид – 1 группы. Все они имеют положительные характеристики и полностью погасили причиненный... ущерб», — указали в ФСИН.

Как напомнили, последнее помилование в Курске произошло в 2011 году, была помилована женщина.

В августе Владимир Путин помиловал несколько заключенных, в том числе граждан США Пола Уилана и Эвана Гершковича, которых обменяли с Западом, напоминает 360.ru.

