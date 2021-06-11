Путин подписал закон, увеличивающий в 10 раз штрафы за разглашение персональных данных

Закон, увеличивающий штрафы за разглашение персональных данных, подписан президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Штрафы для граждан за разглашение «информации ограниченного доступа» увеличатся с нынешних 500-1000 рублей до 10 тысяч рублей.

Должностные лица за разглашение подобной информации будут оштрафованы вместо нынешних 4-5 тысяч рублей на сумму до 50 тысяч рублей.

Как пояснил один из авторов законопроекта Василий Пискарев, под это определение могут попадать разные данные. Например, коммерческая или банковская тайна, тайна связи. тайна завещания или адвокатская тайна.

По его словам, не менявшиеся 10 лет штрафы не препятствовали тому, чтобы такая информация продавалась в интернете или становилась достоянием общественности, поэтому их решили увеличить.

