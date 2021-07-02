Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в закон «О безопасности дорожного движения». В соответствии с ним водителям теперь не придется подтверждать прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО.

Сообщается, что закон вступит в силу 22 августа.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, при принятии такого решения учитывался тот факт, что вокруг получения диагностической карты, подтверждающей техосмотр, «сложился определенный незаконный бизнес».

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:Техосмотр
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