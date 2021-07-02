Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей
Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в закон «О безопасности дорожного движения». В соответствии с ним водителям теперь не придется подтверждать прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО.
Сообщается, что закон вступит в силу 22 августа.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, при принятии такого решения учитывался тот факт, что вокруг получения диагностической карты, подтверждающей техосмотр, «сложился определенный незаконный бизнес».
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