Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в закон «О безопасности дорожного движения». В соответствии с ним водителям теперь не придется подтверждать прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО.

Сообщается, что закон вступит в силу 22 августа.



Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, при принятии такого решения учитывался тот факт, что вокруг получения диагностической карты, подтверждающей техосмотр, «сложился определенный незаконный бизнес».

