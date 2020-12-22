Путин подписал закон об обязанностях больниц при работе с пациентами без сознания и документов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает медицинские учреждения сообщать правоохранительным органам информацию о поступлении пациентов без сознания, личность которых не установлена. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Авторы инициативы отмечали, что законопроект облегчит процесс по установлению личности и поиску родственников поступивших без сознания пациентов. Согласно текущему законодательству, медучреждения обязаны передать в МВД сведения о пациентах без сознания только в тех случаях, когда имеются основания полагать, что в отношении них было совершено преступление.
Новые положения в федеральное законодательство вступят в силу с 1 января 2021 года. Документ разработан в качестве меры по исполнению поручений президента в сфере совершенствования взаимодействия органов внутренних дел с медорганизациями и волонтерскими объединениями.
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