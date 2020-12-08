Путин подписал закон о заморозке индексации зарплат госслужащих
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке индексации окладов федеральных госслужащих до 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит изменения в закон о государственной гражданской службе РФ, согласно которому оклады федеральных госслужащих индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учётом уровня инфляции.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин отмечал, что приостановка обусловлена решениями президента РФ, принятыми ранее по итогам совещания по федеральному бюджету на предстоящие три года. В рамках оптимизации бюджетных расходов, в 2021 году индексация окладов федеральных госслужащих не предусмотрена.
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