Путин подписал закон о заморозке индексации зарплат госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке индексации окладов федеральных госслужащих до 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит изменения в закон о государственной гражданской службе РФ, согласно которому оклады федеральных госслужащих индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учётом уровня инфляции.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин отмечал, что приостановка обусловлена решениями президента РФ, принятыми ранее по итогам совещания по федеральному бюджету на предстоящие три года. В рамках оптимизации бюджетных расходов, в 2021 году индексация окладов федеральных госслужащих не предусмотрена.

