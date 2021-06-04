Путин запретил избираться причастным к экстремизму

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит временный запрет на участие в выборах лицам, причастным к экстремизму, сообщает пресс-служба Кремля.



Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации террористических и экстремистских организаций их руководителям и учредителям запрещено претендовать на выборные должности.

Для членов подобных групп и граждан, связанных с их деятельностью, запрет будет действовать в течение трёх лет.

Закон устанавливает, что причастностью к экстремистским организациям будут считаться заявления (в том числе в интернете) в поддержку организации или отдельного её мероприятия, перечисление денежных средств а также прочая помощь, например, имущественная или организационно-методическая. Устанавливать причастность будет суд.

Отмечается, что новые нормы не затронут те выборы, которые были назначены до их вступления в силу, а также не коснутся граждан, которые не могли знать об экстремистской деятельности организации, и тех, чья помощь такой организации не была связана с экстремизмом.

Ранее директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить право избираться лицам, осуждённым за оскорбление ветеранов, сообщает RT.

