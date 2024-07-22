Путин подписал закон о социальных вкладах для граждан РФ с низкими доходами

В документе, который опубликован на портале правовой информации, говорится, что открыть указанные продукты смогут граждане, получающие соцподдержку.

Максимальная сумма, которую можно внести на социальный вклад или счёт - 50 тысяч рублей. Открывается продукт на один год с возможностью пролонгации на такой же срок, но только если гражданин продолжает оставаться получателем мер социальной поддержки.

Закон, за исключением ряда положений, начнёт действовать с 1 июля 2025 года.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут тратить маткапитал на строительство жилых домов через эскроу-счета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».