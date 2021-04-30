Путин подписал закон о штрафах за ссылки на СМИ-иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за отсутствие маркировки при ссылке на СМИ, признанных Минюстом РФ иноагентами. Сообщение об этом выложено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, в статью 13.15 КоАП "Злоупотребление свободой массовой информации" вносится новая часть. Таким образом, ссылка на сообщение СМИ-иноагента без указания на этот статус грозит журналистам штрафами от 2 до 2,5 тысяч рублей на частное лицо.

Для юридических лиц размер штрафа увеличен и составит от 40 до 50 тысяч рублей. Этим же законом вводятся штрафы для граждан, которые выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях и используют отличительные знаки работников СМИ. Нарушители могут получить штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей.