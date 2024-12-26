Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД с 1 января

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения. Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки ранее были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации.

Так, штрафы за превышение разрешенной скорости движения увеличены с 500 –5000 до 750 – 7500 рублей. Проезд на красный сигнал светофора теперь обойдется нарушителю в 1125 – 1500 рублей, вместо 500 – 1000 рублей. Денежное наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде или за передачу права на управление увеличено с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.