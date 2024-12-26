Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД с 1 января
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения. Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки ранее были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации.
Так, штрафы за превышение разрешенной скорости движения увеличены с 500 –5000 до 750 – 7500 рублей. Проезд на красный сигнал светофора теперь обойдется нарушителю в 1125 – 1500 рублей, вместо 500 – 1000 рублей. Денежное наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде или за передачу права на управление увеличено с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», кроме того повышены штрафы за выезд на встречную полосу, непристегнутый ремень безопасности, отказ от медицинского освидетельствования, за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Также ужесточена ответственность за причинение легкого или среднего вреда здоровью в ДТП.
Размер скидки, которой водитель может воспользоваться при оплате штрафа за некоторые нарушения, сокращен вдвое – с 50% до 25%. При этом срок льготной оплаты увеличен с 20 до 30 календарных дней. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru