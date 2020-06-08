Путин подписал закон о едином регистре данных о населении РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, который будет содержать сведения о населении страны. Документ появился на официальном портале правовой информации.
Единая информационная база будет включать основные данные по каждому гражданину – инициалы, дату и место рождения и смерти, пол, параметры записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН. Кроме того, в перечень будут включены дополнительные сведения о семейном положении и родственных связях конкретного лица.
Причём в регистр попадут не только россияне, но и граждане других государств, если они проживают и (или) работают в России. Отвечать за ведение регистра будет Федеральная налоговая служба. Она же обязана обеспечить защиту персональных данных.
Запрашивать информацию из регистра смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, а также граждане и их законные представители.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru