Путин подписал закон о едином регистре данных о населении РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, который будет содержать сведения о населении страны. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Единая информационная база будет включать основные данные по каждому гражданину – инициалы, дату и место рождения и смерти, пол, параметры записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН. Кроме того, в перечень будут включены дополнительные сведения о семейном положении и родственных связях конкретного лица.

Причём в регистр попадут не только россияне, но и граждане других государств, если они проживают и (или) работают в России. Отвечать за ведение регистра будет Федеральная налоговая служба. Она же обязана обеспечить защиту персональных данных.

Запрашивать информацию из регистра смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, а также граждане и их законные представители.

