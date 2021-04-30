Путин подписал закон о едином реестре для получающих господдержку НКО
Президент России Владимир Путин подписал закон об объединении существующих реестров социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), а также пострадавших из-за пандемии НКО. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сейчас существует два реестра подобных НКО. В первом собраны организации, с 2017 получавшие президентские гранты, а также субсидии и гранты в рамках федеральных и региональных программ.
Во второй реестр включены НКО, в наибольшей степени пострадавшие из-за пандемии. Этот перечень сформирован, в том числе, для предоставления организациям дополнительных мер поддержки (кредитов на льготных условиях, освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей, сборов по налогу на прибыль в части ежемесячных авансовых платежей и др.).
Единый реестр НКО призван повысить эффективность мер их государственной поддержки и налогового стимулирования. При этом речь идет о техническом объединении реестров, а не о предоставлении новых льгот.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных у должников
- Путин подписал закон о едином реестре для получающих господдержку НКО
- Офис Зеленского официально осудил марш радикалов, прошедший в Киеве
- В Белом доме раскрыли предполагаемые темы саммита Путина и Байдена
- Автобус с 34 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае
- Noize MC обвинил силовиков в срыве концерта в Оренбурге
- Дело об аварии на Ставрополье направят в Главное следственное управление СК РФ
- Попова: В России нет критичного роста заболеваемости COVID-19
- «Аль-Каида» пообещала США «войну на всех фронтах»
- Рождаемость в РФ в марте выросла на 15,5%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru