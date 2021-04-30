Путин подписал закон о едином реестре для получающих господдержку НКО

Президент России Владимир Путин подписал закон об объединении существующих реестров социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), а также пострадавших из-за пандемии НКО. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас существует два реестра подобных НКО. В первом собраны организации, с 2017 получавшие президентские гранты, а также субсидии и гранты в рамках федеральных и региональных программ.

Во второй реестр включены НКО, в наибольшей степени пострадавшие из-за пандемии. Этот перечень сформирован, в том числе, для предоставления организациям дополнительных мер поддержки (кредитов на льготных условиях, освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей, сборов по налогу на прибыль в части ежемесячных авансовых платежей и др.).

Единый реестр НКО призван повысить эффективность мер их государственной поддержки и налогового стимулирования. При этом речь идет о техническом объединении реестров, а не о предоставлении новых льгот.

