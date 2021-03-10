Путин подписал указ об изменении условий назначения выплат на детей
Размеры выплат на детей от 3 до 7 лет будут зависеть от среднедушевого дохода семьи. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума ребенка. Если рассчитанный с учетом выплаты в 50% среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на душу населения, то выплата на ребенка будет назначена в размере 75% от детского прожиточного минимума по региону.
Если выплаты в 75% недостаточно для того, чтобы доход семьи превысил величину прожиточного минимума, то пособие составит 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.
Отмечается, что пособия по новым условиям выплачиваются с 1 января. Для перерасчета размера выплат необходимо подать заявление после 1 апреля 2021 года.
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