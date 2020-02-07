Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
7 февраля 202010:26
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Это будет единовременная субсидия, которая должна быть выплачена в апреле — мае 2020 года.
Выплата полагается гражданам России, проживающим не только в Российской Федерации, но и в Латвии, Литве и Эстонии, передает RT.
Как ранее сообщил российский лидер, ветераны войны получат по 75 тысяч рублей, труженики тыла — по 50 тысяч рублей.
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Фото: НСН//Андрей Поташов
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