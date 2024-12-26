Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных и пропавших без вести
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате детям военнослужащих, которые были взяты в плен или пропали без вести, в том числе в ходе специальной военной операции. Документ, завизированный главой государства, опубликован на официальном портале правовых актов.
Ранее, во время эфира «Итогов года с Владимиром Путиным» президент поручил министерству обороны ускорить решение вопроса по выплатам семьям таких категорий военных.
Данная мера стала частью более широкой программы социальной поддержки семей военнослужащих в текущих условиях. Так, с 1 января 2025 года военнослужащим и сотрудникам силовых структур повысят выплаты за ущерб, который был причинен жизни и здоровью во время службы. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», размер индексации составит 4,5%.
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