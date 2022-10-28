Путин подписал указ о включении летчика Ярошенко в состав Общественной палаты

«Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Ярошенко К. В. — правозащитника, общественного деятеля», — говорится в указе.

В апреле Ярошенко, осужденного в США по обвинению в подготовке к перевозке наркотиков, обменяли на осужденного за драку с российским полицейским американского студента Тревора Рида.

Российского летчика задержали в Либерии в 2010 году, позже американский суд приговорил его к 20 годам заключения. Ярошенко провел в американской тюрьме 12 лет, напоминает RT.

