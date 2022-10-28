Путин подписал указ о включении летчика Ярошенко в состав Общественной палаты

Летчика Константина Ярошенко включили в состав Общественной палаты. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ярошенко заявил о возобновлении уголовного дела против причастных к его похищению

«Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Ярошенко К. В. — правозащитника, общественного деятеля», — говорится в указе.

В апреле Ярошенко, осужденного в США по обвинению в подготовке к перевозке наркотиков, обменяли на осужденного за драку с российским полицейским американского студента Тревора Рида.

Российского летчика задержали в Либерии в 2010 году, позже американский суд приговорил его к 20 годам заключения. Ярошенко провел в американской тюрьме 12 лет, напоминает RT.

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ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:Константин ЯрошенкоОбщественная Палата РФВладимир Путин
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