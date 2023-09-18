Путин подписал указ о «цифровом паспорте»
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», который определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, теперь граждане России смогут предъявлять цифровое удостоверение с «Госуслуг» вместо бумажного паспорта. Отмечается, что кабмин будет определять случаи, когда гражданин может показать цифровой паспорт.
Ранее, в апреле, Минцифры подготовило проект указа президента об электронных паспортах. В пояснительной записке отмечалось, что цифровая копия пригодится, в частности, при покупке алкоголя и сигарет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Китая вызвал посла ФРГ из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
- В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу
- Путин подписал указ о «цифровом паспорте»
- NYT: Киев и союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление
- Инфекционист допустила введение масочного режима из-за нового штамма COVID-19
- Центробанк спрогнозировал повышение инфляции в РФ
- Экс-судья Наполитано: Зеленский намеренно бьет по мирным объектам в Крыму
- Автоэксперт спрогнозировал заморозку цен на топливо
- Украинские депутаты предложили создать электронный реестр военнообязанных
- В Финляндии бизнесмена арестовали по подозрению в нарушении антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru