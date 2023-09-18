Путин подписал указ о «цифровом паспорте»

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», который определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно указу, теперь граждане России смогут предъявлять цифровое удостоверение с «Госуслуг» вместо бумажного паспорта. Отмечается, что кабмин будет определять случаи, когда гражданин может показать цифровой паспорт.

Ранее, в апреле, Минцифры подготовило проект указа президента об электронных паспортах. В пояснительной записке отмечалось, что цифровая копия пригодится, в частности, при покупке алкоголя и сигарет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:РоссияПаспорт

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