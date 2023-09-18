Путин подписал указ о «цифровом паспорте»

Согласно указу, теперь граждане России смогут предъявлять цифровое удостоверение с «Госуслуг» вместо бумажного паспорта. Отмечается, что кабмин будет определять случаи, когда гражданин может показать цифровой паспорт.

Ранее, в апреле, Минцифры подготовило проект указа президента об электронных паспортах. В пояснительной записке отмечалось, что цифровая копия пригодится, в частности, при покупке алкоголя и сигарет, передает «Радиоточка НСН».

