Путин подписал указ о создании совета по предупреждению ЧС из-за опасных инфекций

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать Координационный совет по предупреждению угрозы чрезвычайных ситуаций, вызванных заносом и распространением на территории страны опасных инфекционных заболеваний. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, координационный совет призван управлять деятельностью органов публичной власти по предупреждению угроз заноса и распространения заболеваний, а также оперативно реагировать на санэпидобстановку в стране.

Кроме того, указ президента обязывает кабмин в ближайшие три месяца разработать и утвердить порядок взаимодействия между ведомствами и регионами в случаях угрозы ЧС из-за заноса и распространения опасных инфекций.

