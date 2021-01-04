Путин подписал указ о создании совета по предупреждению ЧС из-за опасных инфекций
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать Координационный совет по предупреждению угрозы чрезвычайных ситуаций, вызванных заносом и распространением на территории страны опасных инфекционных заболеваний. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, координационный совет призван управлять деятельностью органов публичной власти по предупреждению угроз заноса и распространения заболеваний, а также оперативно реагировать на санэпидобстановку в стране.
Кроме того, указ президента обязывает кабмин в ближайшие три месяца разработать и утвердить порядок взаимодействия между ведомствами и регионами в случаях угрозы ЧС из-за заноса и распространения опасных инфекций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru