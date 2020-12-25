Путин подписал указ о проведении в РФ Года науки и технологий
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2021-й год в РФ объявлен Годом науки и технологий, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что данная тема заявлена "в целях дальнейшего развития науки и технологий в РФ".
Российский лидер предложил тему следующего года на заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова, сообщает МИР 24. Путин отметил ценность людей, которые трудятся в данных сферах и заявил, что их вклад в развитие России заслуживает особого признания обществом и государством.
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