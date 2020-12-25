Путин подписал указ о проведении в РФ Года науки и технологий

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2021-й год в РФ объявлен Годом науки и технологий, сообщает пресс-служба Кремля.

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что данная тема заявлена "в целях дальнейшего развития науки и технологий в РФ".

Российский лидер предложил тему следующего года на заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова, сообщает МИР 24. Путин отметил ценность людей, которые трудятся в данных сферах и заявил, что их вклад в развитие России заслуживает особого признания обществом и государством.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияТехнологияНаукаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры