Путин подписал указ о помощи Забайкалью

Владимир Путин подписал указ «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края», сообщает ТАСС.

«Ликвидацию в кратчайшие сроки последствий природных пожаров на территории Забайкальского края» будут «считать важнейшей государственной задачей».

Путин поручил Правительству до 1 июля представить проекты нормативных актов, закрепляющих понятия природных и лесных пожаров, а также разработать механизм изъятия земли за систематическое нарушение требований пожарной безопасности.

Ранее следственное управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по фактам уничтожения имущества на территории региона в результате масштабных пожаров. Правоохранители проверяют, выполнили ли все профильные органы и ведомства свои обязанности для того, чтобы предотвратить трагедию.

Более 400 тысяч рублей поступило на счет Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Забайкальского края для оказания материальной помощи семьям с детьми, пострадавшим в результате пожаров. Желающие оказать финансовую помощь могут перечислить средства на счет Фонда с пометкой «Помощь пострадавшим от пожара».

На сегодня последствия огненного шторма в Забайкалье таковы: миллиард рублей материального ущерба, 17 затронутых пожарами сёл и городов, более сотни сгоревших жилых домов и ещё больше хозяйственных построек, более 500 пострадавших, более 12 тысяч сгоревших сельхозживотных, несколько уголовных дел о халатности.

