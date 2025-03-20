Путин подписал указ о поддержке семей пропавших без вести участников СВО

Фонд «Защитники Отечества» получил возможность оказывать поддержку членам семей участников специальной военной операции (СВО), которые числятся пропавшими без вести. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, фонд будет оказывать психолого-психотерапевтическую помощь, а также содействие в получении «мер соцподдержки, услуг, бесплатной юридической помощи».

Кроме того, фонд будет помогать в том числе в вопросах, касающихся «проведения идентификационных генетических исследований».

Ранее Путин подписал указ о создании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, сообщает RT.

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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