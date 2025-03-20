Путин подписал указ о поддержке семей пропавших без вести участников СВО

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, фонд будет оказывать психолого-психотерапевтическую помощь, а также содействие в получении «мер соцподдержки, услуг, бесплатной юридической помощи».

Кроме того, фонд будет помогать в том числе в вопросах, касающихся «проведения идентификационных генетических исследований».

Ранее Путин подписал указ о создании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, сообщает RT.

