Путин подписал новый вариант Стратегии противодействия экстремизму

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении обновлённой редакции Стратегии противодействия экстремизму на период до 2025 года. Документ размещён на официальном портале правовой информации. С этого момента указ вступает в силу.

В указе, в частности, констатируется, что основным средством связи для экстремистских организаций и вербовки новых последователей в современных условиях стали информационно-телекоммуникационные сети, интернет. Для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом государство должно решить целый ряд задач, в том числе создать единою государственную систему мониторинга, отмечается в документе.

Кроме того, поставлена задача обеспечить неотвратимость и соразмерность наказания за экстремистскую деятельность, а также организовать профилактические работы с гражданами, которые наиболее подвержены влиянию экстремистской идеологии.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:УказыЭкстремизмВладимир Путин
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