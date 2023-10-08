Путин подарил школьнице из Пскова щенка

Российский лидер Владимир Путин подарил школьнице из Пскова Виктории Афанасьевой щенка породы акита-ину, о котором девочка долго мечтала, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Собаку принесли прямо домой, поскольку в эти дни в городе идет сильный дождь. Школьница расплакалась от радости. По ее словам, теперь она очень счастлива.

С просьбой к президенту Виктория обратилась втайне от семьи. Девочка поблагодарила его за подарок.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:СобакиВладимир Путин

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