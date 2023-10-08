Путин подарил школьнице из Пскова щенка

Собаку принесли прямо домой, поскольку в эти дни в городе идет сильный дождь. Школьница расплакалась от радости. По ее словам, теперь она очень счастлива.

С просьбой к президенту Виктория обратилась втайне от семьи. Девочка поблагодарила его за подарок.

