Путин подарил щенка девочке из Калужской области

27 декабря 201915:57

Президент России Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой.

Питомца, который необходим девочке для терапии, школьнице вручили региональные власти. Всего в семье Екатерины воспитываются четверо детей. Старшая Катя обучается индивидуально в школе-интернате.

Ранее ее отец обратился к президенту с просьбой преподнести его дочери щенка лабрадора или золотистого ретривера – завести питомца девочке посоветовали врачи.

Отметим, что в июле Путин подарил щенка золотистого ретривера мальчику Арсению из Красноярского края, который страдает от аутизма, напоминает RT.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: pixabay.com