Путин подарил щенка девочке из Калужской области
Президент России Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой.
Питомца, который необходим девочке для терапии, школьнице вручили региональные власти. Всего в семье Екатерины воспитываются четверо детей. Старшая Катя обучается индивидуально в школе-интернате.
Ранее ее отец обратился к президенту с просьбой преподнести его дочери щенка лабрадора или золотистого ретривера – завести питомца девочке посоветовали врачи.
Отметим, что в июле Путин подарил щенка золотистого ретривера мальчику Арсению из Красноярского края, который страдает от аутизма, напоминает RT.
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