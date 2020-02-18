Путин почтит память Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге

18 февраля 202015:27

Президент России Владимир Путин примет участие в запланированных на 19 февраля памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака, которые состоятся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Глава государства возложит цветы к памятнику первому мэру Северной столицы на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича", - говорится в сообщении.

Анатолий Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда/Санкт-Петербурга, занимал этот пост вплоть до 1996 году. Переименование Санкт-Петербурга было инициативой Собчака. Нынешний президент Владимир Путин, как и ряд современных высокопоставленных государственных деятелей, работал в команде Собчака. Анатолий Собчак умер в городе Светлогорск (Калининградская область) от острой сердечной недостаточности.


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ФОТО: РИА Новости//Алексей Варфоломеев
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