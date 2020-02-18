Путин почтит память Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге

«Глава государства возложит цветы к памятнику первому мэру Северной столицы на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича", - говорится в сообщении.

Анатолий Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда/Санкт-Петербурга, занимал этот пост вплоть до 1996 году. Переименование Санкт-Петербурга было инициативой Собчака. Нынешний президент Владимир Путин, как и ряд современных высокопоставленных государственных деятелей, работал в команде Собчака. Анатолий Собчак умер в городе Светлогорск (Калининградская область) от острой сердечной недостаточности.



